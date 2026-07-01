İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı tarihi sahne, cazdan rock’a, poptan klasik ve senfonik projelere uzanan geniş bir programla izleyici karşısına çıkıyor.
Uluslararası prodüksiyonların da yer aldığı etkinlik takvimi, yaz boyunca farklı türlerden sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor.
Sezon boyunca konserlerin devam edeceği Harbiye Açık Hava, İstanbul’da kültür ve sanatın merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.
Etkinliklere ilişkin biletler Passo, Biletix ve Biletinial platformları üzerinden satışa sunuluyor.
ETKİNLİK TAKVİMİ:
01.07.2026 – Thee Sacred Souls
02.07.2026 – Robert Plant & Saving Grace
03.07.2026 – Cem Adrian
04.07.2026 – Gipsy Kings by Andre Reyes
06.07.2026 – Derya Uluğ
07.07.2026 – Ustalara Saygı
08.07.2026 – Ustalara Saygı
09.07.2026 – Konstantinos Argiros
10.07.2026 – Konstantinos Argiros
11.07.2026 – Beat
12.07.2026 – Alphaville
13.07.2026 – Güler Duman & Oğuz Aksaç
14.07.2026 – Dünya Halk Dansları Yarışması Açılış Programı
15.07.2026 – Amadeus
16.07.2026 – Don Kişot
17.07.2026 – The Imperial Russian Ballet Company: Swan Lake
18.07.2026 – Profesyonel
19.07.2026 – Bülent Ortaçgil
20.07.2026 – Şevval Sam
21.07.2026 – Nilüfer ile Senfonik Geceler
22.07.2026 – Pink Martini
23.07.2026 – Sibel Can
24.07.2026 – Teoman
25.07.2026 – Mabel Matiz
26.07.2026 – Mabel Matiz
27.07.2026 – Melike Şahin
28.07.2026 – Melike Şahin
29.07.2026 – Yıldız Tilbe
30.07.2026 – Gülşen
31.07.2026 – Sıla