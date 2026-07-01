İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı tarihi sahne, cazdan rock’a, poptan klasik ve senfonik projelere uzanan geniş bir programla izleyici karşısına çıkıyor.

Uluslararası prodüksiyonların da yer aldığı etkinlik takvimi, yaz boyunca farklı türlerden sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor.

Sezon boyunca konserlerin devam edeceği Harbiye Açık Hava, İstanbul’da kültür ve sanatın merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Etkinliklere ilişkin biletler Passo, Biletix ve Biletinial platformları üzerinden satışa sunuluyor.

Harbiye Açık Hava’da temmuz programı - Resim : 1

ETKİNLİK TAKVİMİ:

01.07.2026 – Thee Sacred Souls

02.07.2026 – Robert Plant & Saving Grace

03.07.2026 – Cem Adrian

04.07.2026 – Gipsy Kings by Andre Reyes

06.07.2026 – Derya Uluğ

07.07.2026 – Ustalara Saygı

08.07.2026 – Ustalara Saygı

09.07.2026 – Konstantinos Argiros

10.07.2026 – Konstantinos Argiros

11.07.2026 – Beat

12.07.2026 – Alphaville

13.07.2026 – Güler Duman & Oğuz Aksaç

14.07.2026 – Dünya Halk Dansları Yarışması Açılış Programı

15.07.2026 – Amadeus

16.07.2026 – Don Kişot

17.07.2026 – The Imperial Russian Ballet Company: Swan Lake

18.07.2026 – Profesyonel

19.07.2026 – Bülent Ortaçgil

20.07.2026 – Şevval Sam

21.07.2026 – Nilüfer ile Senfonik Geceler

22.07.2026 – Pink Martini

23.07.2026 – Sibel Can

24.07.2026 – Teoman

25.07.2026 – Mabel Matiz

26.07.2026 – Mabel Matiz

27.07.2026 – Melike Şahin

28.07.2026 – Melike Şahin

29.07.2026 – Yıldız Tilbe

30.07.2026 – Gülşen

31.07.2026 – Sıla