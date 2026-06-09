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Futbolda son dönemde popülerleşen 'Haram Ball' kavramının en dikkat çeken temsilcisileri arasında gösterilen İspanyol teknik adam Jose Bordalas'ın geleceği netlik kazandı.

GETAFE'Yİ 7 YIL SONRA AVRUPA'YA TAŞIDI

La Liga'da sezonu en az gol atan ikinci ve en az gol yiyen üçüncü takım olarak 7. sırada tamamlayan ve 7 yıl sonra Avrupa bileti alan Getafe, 62 yaşındaki deneyimli teknik adamla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; çok sayıda kulüp sözleşmesi sona eren Bordalas'a imza attırmak isterken Getafe yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

SAVUNMA AĞIRLIKLI OYUNUYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

2023'ten itibaren Getafe'nin başında yer alan ve toplam 133 maça çıkarak maç başına 1.33 puan ortalamasında kalan Jose Bordalas estetikten uzak skor odaklı ve savunma ağırlıklı oyg anlayışıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Gelecek sezon da Getafe'yi çalıştırması beklenen Bordalas ile ilgili yakın zamanda resmi açıklama gelebilir.