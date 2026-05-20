İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke geneli ve uluslararası alanda elebaşılığını hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve yurt dışında kaçak yaşayan bir çete elebaşınca yürütülen sokak çetesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

17 Nisan ve 11 Mayıs tarihleri arasında Eyüpsultan, Sarıyer, Esenyurt ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen kurşunlama ve saldırı olayları olmak üzere toplam 6 farklı eyleme karıştıkları tespit edilen çete fertlerinin yakalanması için operasyon başlatıldı.



İstanbul ve Şırnak’ta Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı timlerce gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla eylem gerçekleştirdikleri anlaşılan 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan çete mensupları, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.