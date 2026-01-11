TBMM'de kabul edilen 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevlerindeki 55 bin kişi tahliye oldu. 26 Aralık 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren paketten, deprem kaynaklı meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler çıkarılmıştı. Düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinde veya öncesinde işlenen suçlar nedeniyle hüküm giyenleri kapsadı.

Bu kişilerin kapalı cezaevinden açık cezaevine veya açık cezaevinden denetimli serbestliğe üç yıl daha erken ayrılmalarına olanak tanıyor. "Güvenlik"lerinden endişe eden vatandaşların tahliyelere tepkiler sürerken birkaç ay içinde de 115 bin kişinin tahliyesi bekleniyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun konuyla ilgili haberi dikkat çekti. Habere göre hapis cezasına alternatif geliyor. AKP kaynakları, atılacak yeni adımların bir af olmadığını, mevcut denetimli serbestlik sisteminin yeniden düzenlenmesi olduğunu söylüyor. Amaç, hükümlülerin cezalarının bir bölümünü dışarıda, belirli kurallar çerçevesinde tamamlamalarını sağlarken, yeniden suç işlemelerini önleyecek mekanizmalar oluşturmak.

20 YIL CEZA ALAN BİRİ...

Bu kapsamda, maktu oranlı denetimli serbestlik uygulamasının yeniden değerlendirileceği ve hükümlünün suçun niteliğine uygun yükümlülüklere tabi tutulacağı ifade edildi. Yetkililer, 20 yıl ceza alan birinin 20 yıl hapiste kalmaması gerektiğini öne sürerek "Kurallara uyacaksa cezanın bir bölümünü dışarda denetimli serbestlik şartlarında tamamlayabilir. Dışarı çıkan, denetimli serbestlik kurallarını ihlal ederse daha çok ceza alacağını bilecek" değerlendirmesi yaptı.

KORKUNÇ RAKAM!

Bakanlık infaz rejiminde asıl amacın suçluyu topluma kazandırmak, ıslah etmek olduğunu belirtse de buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yüzde 40’ı-45’inin cezaevine geri döndüğünü ifade etti. "Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır." değerlendirmesi yapan yetkililer bu sayının Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında olduğunu vurgulayarak "Korkunç bir rakam." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hapis cezasına alternatifin düşünüldüğü "suç"larla ilgili ise herhangi bir açıklama şimdilik gelmedi.