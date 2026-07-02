Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ( Jandarma Dedektifleri ) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Iğdır ilinde “Hırsızlık” suçundan aranan ve toplamda 22 Yıl 5 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (K.Y.) isimli şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği belirtildi.