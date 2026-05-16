Türkiye’nin gündemine oturan 21 ildeki yasadışı bahis ve karapara operasyonunda gözaltına alınan en Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili sarsıcı bir gelişme daha patlak verdi. Notbir.com.tr’nin haberine göre MASAK raporlarında ve e-para kuruluşlarının analizlerinde hesaplarına on milyonlarca lira aktığı iddia edilen Kütahyalı’nın, özel hayatında ise esşine çocuklarının nafakasını ödemediği için hapis cezasına çarptırıldığı belgelendi.

HESAPTA MİLYONLAR VAR, NAFAKAYA GELİNCE PARA YOK

Kütahyalı’nın, boşandığı gazeteci Nagehan Alçı ve çocuklarına yönelik yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği anlaşıldı. 2025 yılının Kasım ve Aralık aylarına ait nafaka borçlarını yatırmayan Kütahyalı hakkında İstanbul 26. İcra Ceza Mahkemesi mahkumiyet kararı verdi. Kararda “2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin nafaka borcunu ödememek suçundan dolayı 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar verildi” dendi.

İTİRAZI DUVARA TOSLADI: AMAÇ KÖTÜ NİYETİ ENGELLEMEK

Rasim Ozan Kütahyalı, avukatı vasıtasıyla bir üst mahkemeye başvurarak cezaya itiraz etti. Ancak dosyayı inceleyen İstanbul 4. İcra Mahkemesi, Kütahyalı’nın bu hamlesini sert bir hukuki gerekçeyle geri çevirdi.

İtirazı reddeden mahkeme, icra ceza yargılamasının asıl felsefesine dikkat çektiği kararında şu ifadelere yer verdi:

"“Takibe şikayete bağlı suçlar yönünden dava açılma şekli, şikayet süresi, davayı takip sistemi, delil sunma, savunma yapma, duruşmada gözetilecek usuller, duruşmaya katılacak taraflar, karar için belirlenen süre, şikayetten vazgeçme veya borcun ödenmesi hallerinde hiçbir koşula bağlı olmadan ve infaz dahil olmak üzere bütün aşamalarda geçerli olan davanın ve cezanın düşmesi şeklindeki özel düzenlemeler dikkate alındığında icra ceza muhakemesindeki asıl amacın borçlunun kötü niyetli davranışlarının önüne geçmek, ceza dosyasının temelini oluşturan icra dosyasında alacaklı olan şikayetçinin alacağını tahsil etmesini sağlamak ve borçluyu borcun ifasına zorlamak olduğu, ceza muhakemesinde olduğu gibi icra ceza muhakemesinin, suç işlemeyen diğer kişilerin suç işlemekten çekinmesi (caydırma), suç işleyen kişinin bir daha suç işlemesinin önüne geçme, suçluyu topluma kazandırma, suçluyu ıslah etme gibi (uslandırma) amaçları bulunmamaktadır.”

4 NİSAN İTİBARIYLA CEZA KESİNLEŞTİ

Üst mahkemenin de kapıları kapatmasıyla birlikte, milyon liralık hesap hareketleriyle adliyeye sevk edilen ROK’un, eski eşi ve çocuklarının nafakasından kaçtığı için aldığı 3 aylık zorlama hapsi cezası 4 Nisan 2026 tarihi itibarıyla kesinleşmiş oldu.

MASAK raporlarında 2022-2024 yılları arasında banka hesaplarına 16 milyon TL, farklı e-para şirketleri üzerinden de 35 milyon TL'den fazla para girişi tespit edilen bir ismin, nafaka borcu nedeniyle demir parmaklıklar ardına girme riskiyle karşı karşıya kalması dikkat çekti.