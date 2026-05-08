Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde hantavirüsten hayatını kaybeden Hollandalı kadınla kısa bir süre aynı uçakta bulunan İspanyol kadının hantavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İspanya Sağlık Bakan Yardımcısı Javier Padilla, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Johannesburg'da hayatını kaybeden kadınla temas etmiş ve hantavirüs belirtileri gösteren bir kişinin şüpheli vaka olarak Alicante'deki bir hastaneye sevk edildiğini ve karantinada tutulacağını duyurdu.

Padilla, ölen kadınla temas etmiş ve son varış noktası İspanya olan ikinci bir kişinin de şu anda Güney Afrika'da olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

KLM firmasına ait uçakla Johannesburg-Amsterdam seferini yapmak isteyen 69 yaşındaki Hollandalı kadının sağlık durumundan dolayı mürettebat tarafından uçmasına izin verilmemiş ve kadın 26 Nisan’da Johannesburg’da hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ölen kadınla kısa bir süre aynı uçakta bulunan kabin görevlisi bir kadın da önceki günlerde Hollanda'da hastaneye kaldırılmıştı.