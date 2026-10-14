UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 4-1 mağlup eden Barcelona'da Teknik Direktör Hansi Flick, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Alman çalıştırıcı, RAMS Park'ta oynamanın kolay olmadığını belirtirken maçın adamı seçilen Lamine Yamal'ın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'BU STADYUMDA OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİ'

Hansi Flick'in açıklamaları şu şekilde:

"Bence ilk yarıda da iyi oynadık. Onlar 1 atak yaptılar ve 1 gol attılar. Elbette daha iyi olmamız gerekiyor ama bu stadyumda oynamak kolay değildi. Sonuçtan çok memnunum. Lamine Yamal bugün gol atamadı ancak 3 ya da 4 gol atmaya yetecek kadar fırsat oluşturdu. O inanılmaz bir oyuncu ve bizim için çok önemli."

'GOL REKORUMUZLA GURUR DUYABİLİRİZ'

Barcelona'nın bu sezon oynadığı 10 resmi maçta 43 gole ulaşmasıyla ilgili de konuşan Flick, "İkinci yarı harikaydı, inanılmazdı. Elbette daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Maçları analiz etmeliyiz ama bugün için takımımla gerçekten gurur duyuyorum. Gol rekorumuzla gurur duyabiliriz. Taraftarlar, kulüp ve diğer takımlar için iyi bir şey… Ama hedeflerimiz çok daha büyük. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Sezonun sonunda konuşuruz, şu anda değil. Çalışmamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.