La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan etme fırsatıyla ezeli rakibi Real Madrid'e karşı sahaya çıkacağı El Clasico öncesi acı bir gelişme yaşandı.

BARCELONA HANSI FLICK'İN BABASININ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURDU

Barcelona, dev maça saatler kala teknik direktörü Hansi Flick'in babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve tüm Blaugrana ailesi, babasının vefatı nedeniyle Hansi Flick'e en derin sevgilerimizi iletiyor. Acınızı paylaşıyor ve bu zor dönemde düşüncelerimiz sizin ve ailenizle birlikte." ifadelerine yer verildi.

EL CLASICO'DA TAKIMI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu üzücü habere rağmen Hansi Flick'in bu gece El Clasico'da takımı yalnız bırakmak istemediği belirtiliyor.

ŞAMPİYONLUK FIRSATI

Barcelona TSİ 22:00'de başlayacak dev mücadelede Real Madrid'e karşı sahadan beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.