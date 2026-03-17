Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile oynanacak rövanş öncesi yaptığı açıklamalarla gündem oldu. 61 yaşındaki Alman teknik adam kariyer planlamasına dair net konuştu.

Yeni sözleşme konusuna ilişkin konuşan Flick, “Herkes burada mutlu olduğumu biliyor. Ailemle konuşmam gerekiyor ama zamanımız var. Burada çalışmayı seviyorum. Bu benim son işim olacak ve bundan dolayı mutluyum” dedi.

LAPORTA: SÖZLEŞME UZATILACAK

Barcelona Başkanı Joan Laporta da Flick hakkında önemli bir açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinin 2027’ye kadar devam ettiğini hatırlatan Laporta, yeni bir uzatma için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Laporta, “Flick’in sözleşmesini her zaman bir yıl ileriye taşıyarak devam etmek istiyoruz. Kendisi de buna sıcak bakıyor. En kısa sürede duyurmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BAŞARI SAĞLADI

2024 yazında Xavi’nin yerine göreve gelen Flick, Barcelona’da kısa sürede önemli bir etki yarattı. Alman teknik adam, aynı kadroyla 4 kupa kazanarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

DEV MAÇ ÖNCESİ KRİTİK MESAJ

Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. İlk maçın 1-1 sona ermesi nedeniyle Camp Nou’daki mücadele büyük önem taşıyor.

Flick’in “Barcelona benim son durağım” sözleri, kritik mücadele öncesinde hem kulüp içinde hem de Avrupa futbolunda geniş yankı uyandırdı.