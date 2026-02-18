Pop müziğin en güçlü isimlerinden Miley Cyrus, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü yıldız, kısa bir tanıtım videosu eşliğinde “Hannah Montana geri döndü” ifadelerini kullanarak yeni bir projeye işaret etti. Paylaşımda, “24 Mart, Disney Plus” notunun yer alması, projenin dijital platformda yayınlanacağını gösterdi.

Henüz resmi detaylar açıklanmasa da, video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Cyrus’ın canlandırdığı ve 2000’li yıllara damga vuran Hannah Montana karakterinin yeniden ekrana dönecek olması, özellikle Z kuşağı ve millennial izleyiciler arasında büyük bir nostalji dalgası yarattı.

Sektör kaynaklarına göre, bu dönüşün bir mini dizi, özel bölüm ya da belgesel formatında olabileceği konuşuluyor. Disney cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak platformun son dönemde eski projeleri yeniden hayata geçirme stratejisi, iddiaları güçlendiriyor.

Hannah Montana, yayınlandığı dönemde dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşmış, Miley Cyrus’ın kariyerinde büyük bir sıçrama yaratmıştı. Dizinin müzikleri ve konser formatındaki bölümleri de pop kültürün önemli parçalarından biri haline gelmişti.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, projenin nostalji mi yoksa tamamen yeni bir hikaye mi olacağı tartışılıyor. Bazı hayranlar, karakterin yetişkinlik dönemine odaklanan daha karanlık bir hikâye beklediklerini ifade ederken, bazıları ise eski formatın korunmasını istiyor.

24 Mart’ta yayınlanacak yapımın, Disney Plus’ın global içerik stratejisinde önemli bir yer tutması bekleniyor. Hannah Montana’nın geri dönüşü, dijital platform rekabetinde nostalji içeriklerinin gücünü bir kez daha ortaya koyabilir.