Eylül ayında başlayan 2025-2026 televizyonda dizi sezonunun yarısı geride kaldı. Bu dönemde birçok dizi ekrana veda ederken aldığı reytingler ile yüzleri güldüren yapımlar da yoluna doludizgin devam ediyor. Peki, hangi günler hangi diziler izleniyor?

Pazartesi: Uzak Şehir, oyuncu performansları ve hikâyesiyle yayına girdiği haftadan itibaren reytinglere damgasını vuruyor. Geçen sezon olduğu gibi be dönemde de en çok konuşulan işlerin başında geliyor. Hemen arkasından gelen Cennetin Çocukları da istikrarlı gidişatını sürdürüyor.

Salı: Abi, henüz yeni başlamasına rağmen haftalar ilerledikçe aldığı reytinglerle dikkat çekiyor. Yeni oyuncularla kadrosunu güçlendiren Kıskanmak, reyting canavarına direniyor. Fatih Sultan Mehmed dönemi anlatan en uzun soluklu dizi olarak kayıtlara geçen Mehmed Fetihler Sultanı, aldığı hatırı sayılır reytingle başarısını bu sezon da devam ettiriyor.

Çarşamba: Geçen sezondan bu yana Eşref Rüya, her ne kadar kendi gününün lideri olsa da Yeraltı, ‘Yarışta bende varım’ diyerek âdeta rakiplerine meydan okuyor. Sahipsizler, direnmeyi sürdürürken Kuruluş Orhan için işler pek de yolunda gitmiyor.

Perşembe: Sezon başından bu yana kendi gününün lideri olan Halef Köklerin Çağrısı, zirveyi kimseye kaptıracağa benzemiyor. İlk bölümden bu yana ilgiyle izlenen Veliaht, İnci Taneleri’nin dönüşüyle biraz etkilense de sezon sonunu görebilir.

Cuma: Taşacak Bu Deniz’in ilk tanıtımı yayınlandığında tutacağını anlamıştım ama bu kadar muhteşem bir çıkış yakalayacağını inanın tahmin etmemiştim. Sadece kendi gününe değil; resmen sezona da ambargo koydu. Oyuncu değişiklikleriyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti’nin reytinglerinde öyle büyük bir farklılık gözlenmedi. Arka Sokaklar, yıllara meydan okumayı sürdürüyor.

Cumartesi: Güller ve Günahlar, kendi gününde Gönül Dağı’ndan zirveyi teslim aldı. Buna rağmen Gönül Dağı, zirveden kopmuyor.

Pazar: Sezonlar geçse de Teşkilat’ın karşısına hâlâ güçlü bir rakip çıkmadı. Başroller değişiyor, yeni isimler kadroya dâhil oluyor ama zirvedeki yeri hiç değişmiyor. Aldıkları reytinglerle birkaç bölüm şaşırtan yapımlar çıksa da uzun ömürlü olamadılar. Teşkilat’a alternatif olan Sahtekârlar, yoluna devam ederken Rüya Gibi için tehlike çanları çalıyor.

Bu liste, şu an yayında olan diziler için yapıldı. İzleyicisiyle yeni buluşacak yapımlar, ilerleyen haftalarda nasıl bir tablo ortaya koyacak? Bekleyip göreceğiz. Takipteyim.