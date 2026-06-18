Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'deki güncel kredi ve borçluluk hacimlerini mercek altına alan Prof. Dr. Mete Gündoğan, hanehalkı ve ticari işletmelerin finansal tablolarına dair sarsıcı veriler paylaştı. Gündoğan, vatandaşların birikim veya mal varlığı edinmek yerine, geçim kaynaklarını sürdürebilmek adına kısa vadeli borçlanma kanallarına yöneldiğini teknik verilerle ortaya koydu.

"MİLLETTE PARA YOK! HERKES BORÇLU!"

Prof. Dr. Mete Gündoğan, borçlanma kalemlerinin detaylarını ve toplam hacmini doğrudan şu ifadelerle aktardı:

"Millette Para Yok! Herkes borçlu! Hane halkı kredi borcu, toplamda, 6 Trilyon 445 Milyar TL olmuş. Bunun; 788 Milyar TL’si Konut, 44 Milyar TL’si Taşıt, 2 Trilyon 456 Milyar TL’si ihtiyaç ve 3 Trilyon 158 Milyar TL’si kredi kartı borcu. Ticari krediler ise 19 Trilyon 609 Milyar TL olmuş. Yıl başından günümüze ise Hane halkı borcu 870 Milyar TL artmış!"

Gündoğan, paylaştığı bu verilerle hanehalkının borç yükünün sadece 2026 yılının ilk 5 buçuk aylık döneminde dahi 870 milyar TL gibi yüksek bir ivmeyle yükseldiğini tescilledi.

"VARLIK ALIMI İÇİN DEĞİL İHTİYAÇLARI GİDERMEK İÇİN ÇEKİLİYOR!"

2024 yılının başından günümüze kadar geçen süreçteki büyüme trendlerini de karşılaştıran Prof. Dr. Mete Gündoğan, hanehalkı borçlanma hızının toplam kredi hacmi artışını geride bıraktığına işaret etti. Gündoğan, paylaşımında şu teknik detayları ve tespiti paylaştı:

"2024 yılı başına göre kredi hacmi toplamda yüzde 124 artarken, hanehalkı borcu ise yüzde 141 artmış. Bu devasa artışın (yüzde 15,6) neredeyse tamamı ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu (Konut + taşıt 107 Milyar TL). Dikkat çeken nokta hanehalkı borcunun yüzde 87’sini “kredi kartı borcu ve ihtiyaç kredisi” oluşturuyor. Ve bu oran her geçen ay artıyor. Yani insanlar ihtiyaçlarını gidermek için kredilere yüklenmiş. Çünkü “Millette para yok”. Çekilen krediler, varlık alımı (konut-taşıt) için değil ihtiyaçları gidermek için çekiliyor! Netice; Borca Dayalı Para Sistemi (#BDPS), herkesin başının belası! Faiz, yok ediyor!"

PROF. DR. METE GÜNDOĞAN KİMDİR?

Söz konusu makroekonomik verileri ve faiz sistemine yönelik eleştirilerini kamuoyuyla paylaşan Prof. Dr. Mete Gündoğan, Türkiye’nin önde gelen akademisyen, mühendis ve iktisatçılarından biridir.

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Cranfield Üniversitesi'nde (İngiltere) Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında, doktorasını ise yine aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Tümleşik Üretim alanında bitirmiştir. Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde profesör unvanıyla dersler vermiş, akademik çalışmalar yürütmüştür.

UZMANLIK ALANLARI VE ÇALIŞMALARI

Endüstri mühendisliği, üretim planlama ve sistem analizi alanındaki uzmanlığının yanı sıra makroekonomi, para teorileri ve finansal sistemler üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle alternatif bir ekonomik model önerisi olan "Borca Dayalı Para Sistemi" (#BDPS) eleştirileri ve faizsiz ekonomik sistem tasarımları üzerindeki akademik çalışmaları, kitapları ve makaleleriyle tanınmaktadır. Çeşitli dönemlerde kamu kurumlarında ve uluslararası projelerde danışmanlık görevleri de üstlenmiştir.