Sanatçı, savcılıktaki beyanında her zaman devletine ve milletine bağlı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, hiçbir zaman ayrıştırıcı ya da kışkırtıcı bir dil kullanmadığını belirtti.

15 Mayıs 2025’te Muğla’da sahne alan Yener’in, konser sırasında sarf ettiği bazı sözlerin Cumhurbaşkanı’na yönelik olduğu öne sürüldü.

“BU DEVRİ ÇOK GÜZEL DEVİRECEĞİZ” SÖZÜ TARTIŞMA YARATTI

Özellikle “Bu devri çok güzel devireceğiz” ifadesi tartışma yarattı. Bir vatandaşın CİMER’e yaptığı başvurunun ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Süreç kapsamında Yener hakkında gözaltı kararı verilmezken, “şüpheli” sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verildi. İstanbul’da yaşayan sanatçının ifadesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla alındı.

SİYASİ MESAJ TAŞIMIYOR

Yener ifadesinde, sahnedeki hareketlerinin ve sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtti. Konser sırasında sergilediği enerjik tavrın tamamen müziğin ritmi ve seyircinin coşkusuyla ilgili olduğunu ifade eden sanatçı, bu durumun siyasi bir mesaj taşımadığını dile getirdi.

Sanatçı ayrıca, farklı zamanlarda gerçekleşen iki ayrı olayın birleştirilerek kamuoyuna sunulduğunu savundu. “Bu devri devireceğiz” ifadesinin Muğla’daki konserle ilgisi olmadığını belirten Yener, bu sözleri daha önce Harbiye’de verdiği başka bir konserde, “Bodrum” adlı şarkısına atıfla gençlere motivasyon amacıyla kullandığını açıkladı. Bu iki olayın tek bir bağlamda sunulmasının kasıtlı bir algı oluşturma çabası olduğunu söyledi.

Mesleğini her zaman birleştirici bir araç olarak gördüğünü vurgulayan Yener, geçmişte de devlet ve milletle dayanışma içinde olduğunu ifade etti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen demokrasi nöbetlerine katıldığını, Yenikapı mitinginde yer aldığını ve çeşitli resmi etkinliklerde bulunduğunu hatırlattı. Ayrıca 2018 yılında Afrin’deki Zeytin Dalı Harekâtı sırasında askerlere destek veren sanatçılar arasında bulunduğunu belirtti.

Hakkında oluşan yanlış algının düzeltilmesini isteyen Yener, sahnedeki tek amacının insanları eğlendirmek ve günlük hayatın stresinden uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Sanatçının avukatının da konserin tamamına ait görüntüleri ve motivasyon içerikli konuşmalarını dosyaya sunduğu öğrenildi.