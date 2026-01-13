Hande Yener, Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu’nun eserlerini sahneye taşıyan özel projesi “Hande Bizi Sezen’e Götür” ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Nostaljiyle günümüz popunu bir araya getiren konser, izleyicilere duygular arasında bir müzik yolculuğu vadediyor.

Sezen Aksu’nun hafızalara kazınan şarkıları, Hande Yener’in özgün yorumlarıyla yeniden hayat bulurken, konserin pop müzik tutkunları için sezonun öne çıkan etkinliklerinden biri olması bekleniyor.

Konser, 30 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 21.00’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek. Etkinliğin biletleri Biletix üzerinden satışta.

Hande Yener kimdir?

Hande Yener, Türk pop müziğinin 2000’li yıllardaki dönüşümünde önemli rol oynayan isimlerden biridir. Kariyerine 2000 yılında çıkardığı Senden İbaret albümüyle başlayan Yener, yıllar içinde poptan elektronik müziğe uzanan çizgisiyle dikkat çekti. Sahne dili, imajı ve cesur müzikal denemeleriyle pop müziğin sınırlarını zorlayan sanatçı, farklı dönemlerde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Bugün hâlâ Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olarak anılıyor.

Sezen Aksu kimdir?

Sezen Aksu, Türk müziğinin en etkili ve üretken isimlerinden biri olarak kabul edilir. 1970’lerden bu yana yazdığı şarkılar, yetiştirdiği sanatçılar ve müziğe kazandırdığı yeni anlatım diliyle “Minik Serçe” yalnızca bir şarkıcı değil, aynı zamanda bir kültür figürüdür. Aşkı, ayrılığı, toplumsal meseleleri ve insan hâllerini sade ama derin bir dille anlatan Aksu, Türk pop müziğinin hafızasını şekillendiren isimlerin başında gelir.