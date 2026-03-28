Hande Erçel, “Yaklaşık 13 yıldır ekranlardayım ve etkileyebileceğim bir kitlenin farkındayım. Bu nedenle yaşam tarzıma her zaman dikkat ettim. Gece hayatım yok ve hayatım boyunca uyuşturucu madde kullanmadım” dedi.

Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Hande Erçel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ancak Erçel’in yurtdışında bulunması nedeniyle gözaltı kararı yakalama emrine çevrildi.

BU DOSYADA İSMİM GEÇTİĞİ İÇİN ÜZÜLÜYORUM

Erçel’in savcılık ifadesi kısa sürede tamamlandı. Hakan Sabancı’nın da aralarında bulunduğu bazı ünlüler, aynı operasyonda iki gece gözaltında tutulmuştu.

İfadesine 1993 Balıkesir doğumlu olduğunu belirterek başlayan Erçel, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde eğitimime devam ediyorum ve oyunculuk yapıyorum. Dosyada adı geçen mekanlara yalnızca iş görüşmesi için birkaç kez gittim. Gece hayatım yoktur” ifadelerini kullandı.

“BASINDA ÇIKAN PARTİLERE GİTMEDİM”

Erçel, yoğun iş temposu nedeniyle herhangi bir gece hayatına katılmadığını vurguladı: “Basında çıkan ve bazı iş adamlarının düzenlediği iddia edilen partilere katılmadım. Dosyada adı geçen kişilerle tanışıklığım yok, etkinliklerden haberim olmadı ve davet almadım.”

“HAKAN SABANCI’NIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI HİÇ GÖRMEDİM”

Uyuşturucu kullanmadığını bir kez daha belirten Erçel, “Hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama dikkat ederim. Hakan Sabancı’nın da böyle bir durumu görmedim. Yaklaşık 13 yıldır ekranlardayım, örnek olmaya çalışıyorum. Dosyada adımın geçmesi nedeniyle üzgünüm ve suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.