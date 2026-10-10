Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye

Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye

Hande Erçel, Nader Saeivar’ın Berlin’de üç dilde çekeceği Diaspora filminde başrolü aldı. Eşini kaybedip oğluyla Almanya’da yeni hayat kuran Merve’yi canlandıracak Erçel’e Moritz Bleibtreu eşlik edecek.

Kaynak: Diğer
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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 1

Başarılı oyuncu Hande Erçel, kariyerinde dev bir uluslararası adıma hazırlanıyor. Erçel, ödüllü İranlı yönetmen Nader Saeivar’ın Berlin’de çekilecek olan yeni filmi *"Diaspora"*da başrolü üstlendi.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 2

Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dilde çekilecek olan iddialı yapımın çekimlerine 2027’nin ilk aylarında başlanacak.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 3

Erçel filmde, eşini Türkiye’de trajik bir şekilde kaybettikten sonra 12 yaşındaki oğluyla Almanya’ya yerleşen "Merve" karakterine hayat verecek.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 4

Eğitimli ve orta sınıf bir Türk kadını olan Merve, yeni bir başlangıç yapmak amacıyla Alman bir ailenin işlettiği dil okulunda çalışmaya başlayacak.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 5

Ancak yabancı bir ülkede oğlunu tek başına büyütmeye çalışan genç kadın, zamanla kendisini haksız suçlamaların, adalet sisteminin ve toplumsal önyargıların ortasında bulacak.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 6

Filmin uluslararası oyuncu kadrosunda Türk izleyicisinin Koş Lola Koş ve Fatih Akın imzalı Soul Kitchen filmlerinden tanıdığı ünlü Alman oyuncu Moritz Bleibtreu da yer alıyor. Bleibtreu, hikâyede Merve’nin karşısındaki Alman ailenin babasını canlandıracak.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 7

Yapımcılığını Berlin merkezli Arthood Films (Said Nur Akkuş) ve İstanbul merkezli Sky Films'in (Emre Oskay) üstlendiği filmin tüm çekimleri Berlin’de gerçekleştirilecek.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 8

Rolü için özel dil eğitimi alacak olan Hande Erçel, çekimlerden yaklaşık bir ay önce Berlin’e giderek film ekibiyle yoğun bir prova sürecine girecek.

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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 9
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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 10
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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 11
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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 12
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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 13
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Hande Erçel’in en zorlu sınavı: Üç dilde yürek burkan bir hikâye - Resim: 14
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