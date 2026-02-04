Yarışma programıyla adını duyuran Aybüke Çangal, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Görünümünde yaptığı değişikliklerle dikkat çeken Çangal, hem paylaşımları hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.
Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi
Bir dönem katıldığı yarışma programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal’ın ünlü oyuncu Hande Erçel’e benzemek için büyük bir servet harcadığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.Derleyen: Hande Karacan
Yarışmanın ardından sosyal medyaya odaklanan fenomen, yıllar içerisinde tarzı ve imajında yaptığı yeniliklerle takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.
Özellikle son paylaşımlarında yüz hatlarındaki belirgin değişim dikkatlerden kaçmazken, bu dönüşüm sosyal medya kullanıcılarının da sıkça yorum yaptığı bir konu haline geldi.
BENZEMEK İÇİN 10 MİLYON MU HARCADI?
Çangal’ın yeni görünümü hakkında yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ünlü oyuncu Hande Erçel’e olan benzerliğe vurgu yaptı.
Bu tartışmaların ardından sosyal medyada, Aybüke Çangal’ın Erçel’e benzemek amacıyla estetik operasyonlara yaklaşık 10 milyon lira harcadığı iddiaları ortaya atıldı.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
Kısa sürede yayılan bu söylentiler büyük ses getirirken, bazı kullanıcılar ise benzerlik iddialarına katılmayarak “Hiç benzemiyor” ve “Alakası yok” şeklinde yorumlarda bulundu. Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddia, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
AYBÜKE ÇANGAL KİMDİR?
Kısmetse Olur adlı programın tanınmış ismi Aybüke Çangal özel hayatıyla gündeme geliyor.
2001 doğumlu Çangal, üniversitede Beden Eğitimi eğitimi aldığını ifade etmekte. 1.73 metre boyunda ve 58 kilo ağırlığında olan Aybüke, Akrep burcu. TikTok'ta milyonlarca izlenen videolarıyla tanınıyor.