Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan bu söylentiler büyük ses getirirken, bazı kullanıcılar ise benzerlik iddialarına katılmayarak “Hiç benzemiyor” ve “Alakası yok” şeklinde yorumlarda bulundu. Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddia, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.