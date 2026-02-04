Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi

Bir dönem katıldığı yarışma programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal’ın ünlü oyuncu Hande Erçel’e benzemek için büyük bir servet harcadığı iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü.

Hande Karacan
Haberi Paylaş
Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 1

Yarışma programıyla adını duyuran Aybüke Çangal, son dönemde sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Görünümünde yaptığı değişikliklerle dikkat çeken Çangal, hem paylaşımları hem de özel hayatına dair açıklamalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 2

Yarışmanın ardından sosyal medyaya odaklanan fenomen, yıllar içerisinde tarzı ve imajında yaptığı yeniliklerle takipçilerinin ilgisini üzerine çekti.

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 3

Özellikle son paylaşımlarında yüz hatlarındaki belirgin değişim dikkatlerden kaçmazken, bu dönüşüm sosyal medya kullanıcılarının da sıkça yorum yaptığı bir konu haline geldi.

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 4

BENZEMEK İÇİN 10 MİLYON MU HARCADI?

Çangal’ın yeni görünümü hakkında yapılan yorumlarda, bazı kullanıcılar ünlü oyuncu Hande Erçel’e olan benzerliğe vurgu yaptı.

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 5

Bu tartışmaların ardından sosyal medyada, Aybüke Çangal’ın Erçel’e benzemek amacıyla estetik operasyonlara yaklaşık 10 milyon lira harcadığı iddiaları ortaya atıldı.

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 6

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kısa sürede yayılan bu söylentiler büyük ses getirirken, bazı kullanıcılar ise benzerlik iddialarına katılmayarak “Hiç benzemiyor” ve “Alakası yok” şeklinde yorumlarda bulundu. Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddia, kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 7

AYBÜKE ÇANGAL KİMDİR?

Kısmetse Olur adlı programın tanınmış ismi Aybüke Çangal özel hayatıyla gündeme geliyor.

Hande Erçel'e benzemek için servet mi döktü? Görenler hiç benzememiş dedi - Resim: 8

2001 doğumlu Çangal, üniversitede Beden Eğitimi eğitimi aldığını ifade etmekte. 1.73 metre boyunda ve 58 kilo ağırlığında olan Aybüke, Akrep burcu. TikTok'ta milyonlarca izlenen videolarıyla tanınıyor.

