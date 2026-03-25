İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü soruşturmada, aralarında Erçel’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen oyuncu için ayrıca yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Erçel, şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimim sebebiyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece basında yer alan haberler sayesinde benim de haberdar olduğum bu konunun netleşmesi için ülkeme dönerek gerekli açıklamaları yapacak, ifademi vereceğim. Ülkesine bağlı, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Sürecin kısa sürede aydınlığa kavuşacağına inanıyorum.”