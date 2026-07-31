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Oyuncu Hande Erçel, Based Istanbul YouTube kanalında yayımlanan söyleşisinde, şöhretin hayatına etkileri ve yıllar içinde yaşadığı değişim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Başarısının ardındaki en önemli gücün hayallerine olan inancı olduğunu belirten Erçel, kamuoyunun tanıdığı kişi ile özel hayatındaki kimliği arasında zaman zaman denge kurmakta zorlandığını söyledi.

"İKİ KİMLİK ARASINDA SIKIŞIYORUM"

Göz önünde bir yaşam sürmenin getirdiği zorluklara değinen Erçel, zaman içinde kendisini koruyacak bir savunma mekanizması geliştirdiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Bunu yaşayan benim gibi oyuncu arkadaşlarım da bilir. Ama Hande Erçel'in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu artık. Yani bu kadar yıl sonra, bu kadar şey yaşadıktan sonra onun koruma kalkanını oluşturdum bir yerde."

"HÂLÂ ÖĞRENİYORUM"

İnsan ilişkilerinde zaman zaman zorlandığını da dile getiren Erçel, özel hayatındaki "Hande"nin hâlâ bazı konularda kırılgan olduğunu söyledi.

Oyuncu, açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü:

"Hande'de hâlâ zorlandığım yerler var. O, insanlara açıldığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hâlâ çalışıyorum, hâlâ büyüyorum, öğreniyorum. Bazen kırılmak da güzel, öyle şeyleri yaşamak da güzel, insana üzülmek de mutlu olmak da hepsi yaşaması gereken duygular."

ŞÖHRETİN GETİRDİĞİ DENGEYİ ANLATTI

Yıllar içinde yaşadığı tecrübelerin kendisini dönüştürdüğünü ifade eden Hande Erçel, ekranlardaki kimliği ile gerçek hayatındaki kişiliği arasında bir denge kurmaya çalıştığını, bu sürecin ise zaman içinde gelişmeye devam ettiğini belirtti.