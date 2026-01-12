Yeniçağ Gazetesi
12 Ocak 2026 Pazartesi
Hande Erçel kolunda servet taşıyor. Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak

Hande Erçel kolunda servet taşıyor. Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak

Oyuncu Hande Erçel’in yılbaşı gecesi giydiği kombindeki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı.

Hande Erçel kolunda servet taşıyor. Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak - Resim: 1

Oyuncu Hande Erçel'in yılbaşı günü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta kolunda yer alan saatin değeri dikkat çekti.

Hande Erçel kolunda servet taşıyor. Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak - Resim: 2

İddiaya Hande Erçel'in kolundaki saat, dünyaca ünlü bir markaya ait ve fiyatı 1 milyon 600 bin TL.

Hande Erçel kolunda servet taşıyor. Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde Şimdi de Gel Konuşalım programında 32 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atılmıştı.

Hande Erçel kolunda servet taşıyor. Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak - Resim: 4

Programda Erçel'in Türkiye'den ayrılarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşeceği iddia edildi.

Programın sunucularından olan Ece Erken, ''Ben haberimin arkasındayım bu arada. Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım'' diye konuştu.

