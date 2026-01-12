Oyuncu Hande Erçel'in yılbaşı günü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta kolunda yer alan saatin değeri dikkat çekti.
Hande Erçel kolunda servet taşıyor. Fiyatını duyunca dudağınız uçuklayacak
Oyuncu Hande Erçel’in yılbaşı gecesi giydiği kombindeki bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı.
İddiaya Hande Erçel'in kolundaki saat, dünyaca ünlü bir markaya ait ve fiyatı 1 milyon 600 bin TL.
Geçtiğimiz günlerde Şimdi de Gel Konuşalım programında 32 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atılmıştı.
Programda Erçel'in Türkiye'den ayrılarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşeceği iddia edildi.
Programın sunucularından olan Ece Erken, ''Ben haberimin arkasındayım bu arada. Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım'' diye konuştu.