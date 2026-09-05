Ünlü oyuncu Hande Erçel, uzun yıllardır gözünden sakındığı ve özel bir bağ kurduğu atı İki Kardeş’in ölümüyle sarsıldı. Hayvan sevgisiyle sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kendi hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, İki Kardeş ile geçirdikleri geçmiş yıllara ait fotoğraf ve videolara yer veren Erçel, atına "Oğlum" diye hitap etti. Oyuncu, vefat eden dostuna "Sonsuz arazilerde koş özgürce" sözleriyle veda etti.

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI YAĞDI

Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu hüzünlü paylaşıma, Erçel’in hayranlarından ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısından başsağlığı ile destek mesajları yağdı.

Annesini bir rahatsızlık neticesinde yavru iken yitiren İki Kardeş isimli at, iki kardeş tarafından sahiplenilmişti. Hande Erçel ile atı arasında geçen zaman içinde oluşan güçlü bağ, sosyal medyadaki paylaşımlarına da yansımaktaydı. Erçel'in son yayınladığı videolarda İki Kardeş'in aşırı zayıflamış hali takipçilerin gözünden kaçmadı. Bazı takipçiler, atın hayatının son evresinde zayıf düşmüş olabileceğini dile getirdi. Öte yandan, bu iddiaların İki Kardeş'in vefat sebebini kesin olarak kanıtlayan veriler olmadığı vurgulandı.