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Başarılı oyunculuğu kadar özel yaşamıyla da gündemde olan Doğandemir, Emre İzer ile 2024 yılında kısa süreli bir ilişki yaşamış, ardından yollarını ayırmıştı. Ancak çift, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

Bir derginin düzenlediği partide görüntülenen Doğandemir, son dönemdeki kilo kaybıyla ilgili merak edilen sorulara da açıklık getirdi. Ünlü oyuncu, yaşadığı sağlık probleminin bağırsaklarındaki yapısal bir rahatsızlıktan kaynaklandığını belirterek, “Daha önce de benzer bir süreç geçirmiştim. Sağlığımı koruyabilmek için birçok gıdayı hayatımdan çıkarmak ve sıkı bir diyet uygulamak zorunda kaldım. Zayıflamamın nedeni bu” ifadelerini kullandı.

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtsız bırakmayan Doğandemir, geçtiğimiz aylarda Emre İzer’den evlilik teklifi aldığını doğruladı. Çiftin ne zaman nikâh masasına oturacağı sorusuna ise, yoğun iş temposuna dikkat çekerek, “Şu sıralar çalışmaktan pek fırsat bulamıyoruz. Ayrıca acele etmek gibi bir düşüncemiz de yok. Her şey yolunda gidiyor. Belki yaz yerine kış aylarını değerlendirebiliriz” yanıtını verdi.

Bu açıklamasıyla ünlü oyuncu, düğün hazırlıkları için kış aylarının gündemde olabileceğinin sinyalini vermiş oldu.