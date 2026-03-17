Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), haftanın disiplin kararlarını açıkladı. En dikkat çeken karar, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’un futbolcusu Hamza Akman’a verilen men cezası oldu.

21 yaşındaki futbolcu, Serikspor maçında kırmızı kart görmüştü. Kurul, Akman’ı bu ihraç nedeniyle 2 maç sahalardan men etti.

PFDK ayrıca Vanspor FK ve Serikspor’u 110’ar bin lira para cezasına çarptırdı. Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Seza Çimento Elazığspor’a 68 bin, İskenderunspor’a ise 55 bin lira ceza uygulandı.

Öte yandan Esenler Erokspor’un bazı taraftarlarının elektronik bilet kartları bir sonraki maç için bloke edildi.