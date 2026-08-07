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Kaynak: İHA

Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra kariyerine Eyüpspor'da devam eden Hamza Akman, yeni sezon hedeflerinden sarı-kırmızılı kulüpten ayrılık sürecine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'dan ayrılmanın kolay olmadığını ancak kariyeri açısından doğru bir karar verdiğini belirtti.

"SÜRE ALABİLECEĞİM TAKIMI TERCİH ETTİM"

Galatasaray'da 10 yılı aşkın süre geçirdiğini hatırlatan Hamza Akman, düzenli forma şansı bulabilmek için ayrılık kararı aldığını söyledi.

"Galatasaray'dan ayrılmak kolay olmadı. Ancak bazen kariyeriniz için en doğru kararı vermeniz gerekiyor. Daha fazla süre alabileceğim bir kulübe gitmeyi seçtim ve şu an bu kararımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

"SORUN ALTYAPI DEĞİL, REKABET"

Galatasaray altyapısından yetişen birçok futbolcunun A Takım'da kalıcı olamamasıyla ilgili de konuşan genç oyuncu, bunun altyapı sisteminden kaynaklanmadığını savundu.

Akman, "Galatasaray'da çok yüksek bütçeli ve kaliteli kadrolar kuruluyor. Bir genç oyuncunun Osimhen, Icardi gibi isimlerle forma rekabetine girmesi çok zor. Sorun altyapıda değil, rekabet seviyesinde." dedi.

HEDEFİ A MİLLİ TAKIM

Yeni sezonda Eyüpspor'da ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmayı hedeflediğini söyleyen Hamza Akman, iyi bir performans sergilemesi halinde A Milli Takım'a çağrılabileceğine inandığını dile getirdi.

Genç futbolcu, uzun vadeli hedefinin ise önce Türkiye'nin büyük kulüplerinde, ardından Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma giymek olduğunu ifade etti.

"GALATASARAY'IN YERİ HER ZAMAN AYRI"

Hamza Akman, ileride Galatasaray'dan teklif alması halinde bu seçeneğe öncelik vereceğini de belirterek, "11 yılımı geçirdiğim kulübün benim için yeri her zaman ayrı. Şartlar uygun olursa Galatasaray'ı her zaman bir adım önde tutarım." diye konuştu.