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Av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından denizlerde av sezonu başladı. Sezonun açılmasıyla tezgahlardaki balık çeşitliliği artarken, denizlerde yaşanan palamut bolluğu hamsi arzını doğrudan etkiledi. Palamutların büyümek için hamsiyle beslenmesi, tezgahlara giren hamsi miktarını azaltarak fiyatların yükselmesine yol açtı.

İSTANBUL'DA PİŞMİŞ HAMSİ 400 TL'Yİ AŞIYOR

Marmara ve İstanbul tezgahlarında hamsinin kilogram fiyatı en uygun bölgede 250 TL'den başlarken, bazı semtlerde 600 TL seviyesine kadar çıkıyor. Pişirilmiş olarak satın alınmak istendiğinde ise bu fiyatlara 100 ila 200 TL arası pişirme ücreti ilave ediliyor. Hal tesislerine yakın illerde ise fiyatlar İstanbul'a kıyasla daha uygun seyrediyor.

ORKİNOS POPÜLASYONU HAMSİ STOKLARINI İTİYOR

Marmara Denizi, Haliç, İstanbul Boğazı ve İzmit Körfezi'nde son dönemde orkinos popülasyonunda görülen artış dikkat çekiyor. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Burak Daban, Marmara'daki orkinos varlığı ve hamsi dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orkinosların hamsi, çaça, sardalye, palamut, kolyoz ve uskumru gibi küçük pelajik balıklarla beslendiğini ifade eden Daban, "Küçük pelajik balıklar nerede bolsa predatör bir balık olduğu için orkinoslar bunları takip eder ve yoğun oranda bunlarla avlanır" açıklamasında bulundu.

MÜSİLAJ EYLEM PLANI VE TEMİZ DENİZ FAKTÖRÜ

Marmara Denizi'nde uygulanan müsilaj eylem planı, sıkılaştırılan denetimler ve caydırıcı cezalar sayesinde denizel kirliliğin azaldığına işaret eden Doç. Dr. Daban, kirliliğin gerilemesiyle küçük pelajik balık çeşitliliğinin arttığını, büyük avcı tür olan orkinosların da bu yem bolluğu nedeniyle bölgeye toplandığını belirtti.

Daban, stokların sürdürülebilirliği için ileri biyolojik arıtma tesislerinin eksiksiz çalıştırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gırgır avcılığına karşı geliştirilen hamsi kotası gibi uygulamaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.