Oscar ödüllü yönetmen Chloé Zhao, bu kez epik manzaralar ya da büyük anlatılar yerine tarihin en büyük yazarlarından birinin en sessiz travmasına eğiliyor. Zhao’nun yönettiği Hamnet, William Shakespeare’in 11 yaşında hayatını kaybeden oğlu Hamnet’in ardından şekillenen bir yas hikayesini merkeze alıyor. Film, Shakespeare’in edebi mirasına değil, o mirasın altında yatan insani kırılmaya bakmayı tercih ediyor.

Yapım, Maggie O’Farrell’ın aynı adlı romanından uyarlanıyor. Ancak bu bir klasik edebiyat uyarlaması değil. Hamnet, tarihsel boşlukları bilinçli şekilde koruyan, kesin cevaplar vermek yerine duygusal izler bırakan bir anlatı kuruyor. Zhao’nun sinemasında alışık olduğumuz sade dil burada da kendini gösteriyor; diyalogdan çok bakışlar, olaydan çok atmosfer konuşuyor.

Filmin en dikkat çekici yönlerinden biri, anlatıyı Shakespeare’in kendisinden ziyade eşi Agnes üzerinden kurması. Agnes karakteri, sadece yas tutan bir anne değil; sezgileri güçlü, doğayla bağlantısı olan, dönemin erkek egemen anlatılarında genellikle geri plana itilmiş bir figür. Zhao, Agnes’i hikayenin merkezine alarak Shakespeare mitini bilinçli biçimde kenara çekiyor ve kaybın aile içinde nasıl farklı biçimlerde yaşandığını gösteriyor.

Hamnet’in ölümü, filmde tek bir dramatik kırılma noktası olarak değil; zamanın içine yayılan, karakterlerin hayatını sessizce dönüştüren bir boşluk olarak ele alınıyor. Bu yaklaşım, filmin Shakespeare’in en ünlü oyunu Hamlet ile kurduğu bağı da daha soyut bir düzleme taşıyor. Tarihsel kaynaklarda Hamnet ve Hamlet isimlerinin dönemsel olarak birbirinin yerine kullanıldığı biliniyor. Zhao, bu dilsel yakınlığı doğrudan açıklamak yerine, yasın sanata nasıl sızabileceğini hissettirmeyi tercih ediyor.

Sinematografik açıdan Hamnet, Zhao’nun doğaya ve zamana duyduğu sabırlı bakışı sürdürüyor. Kırsal İngiltere manzaraları, filmde sadece bir arka plan değil; yasın sessizliğini ve döngüselliğini yansıtan bir anlatı unsuru haline geliyor. Kamera çoğu zaman karakterlere yaklaşmak yerine mesafesini koruyor; bu da izleyiciyi duygusal olarak yönlendirmekten çok tanık olmaya davet ediyor.

Oyunculuklar ise filmin taşıyıcı kolonlarından biri. Agnes rolündeki performans, bastırılmış acıyı ve içsel gücü aynı anda yansıtırken; Shakespeare karakteri, genellikle sahnede olmayan ama etkisi hissedilen bir figür olarak konumlanıyor. Bu tercih, filmin büyük adam biyografisi tuzağına düşmesini engelliyor.

Hamnet, Shakespeare’in eserlerini bilen izleyiciler için yeni bir okuma alanı açarken, edebiyatla özel bir bağı olmayan seyirciye de evrensel bir kayıp hikayesi sunuyor. Film, Hamlet nasıl yazıldı, sorusundan çok, bir insan yasla nasıl yaşar, sorusunun peşine düşüyor.

Chloé Zhao’nun Hamneti, yüksek sesle konuşan bir film değil. Büyük iddialar ortaya atmıyor, kesin hükümler vermiyor. Ama tam da bu sessizliğiyle, Shakespeare mitine alışık olan izleyiciyi rahatsız eden, düşündüren ve duygusal olarak yakalayan bir yerde duruyor.

Bu yönüyle Hamnet, biyografik sinemanın değil; yasın sinemadaki karşılığının güçlü ve nadir örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.