Maggie O’Farrell’ın ödüllü romanından sinemaya uyarlanan yapım, gösterime 20 bin 593 izleyiciyle başlasa da kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Paribu Cineverse rakamlarına göre pazarın yüzde 52’sini ele geçiren film, sinemaya giden her iki seyirciden birinin tercihi haline geldi.

Sekiz dalda Akademi Ödülü’ne aday gösterilen “Hamnet”, sadece sayısal başarıyla değil, izleyicinin hızlı bilet alma eğilimiyle de sektör için önemli bir gösterge ortaya koydu.

Paribu Cineverse’in açıklamasında, filmin klasik sinema izleyicisinden çok teknolojiyle iç içe yaşayan 25-34 yaş grubunun ilgisini çektiği vurgulandı.

İzleyici profilinde beyaz yakalı çalışanların oranı yüzde 39 olurken, biletlerin yüzde 61’i çevrim içi kanallar üzerinden satın alındı.

Paul Mescal ve Jessie Buckley’in başrollerini paylaştığı yapım, William Shakespeare ile eşi Agnes’in oğullarının ölümü sonrası yaşadıkları derin yas sürecini konu alıyor.