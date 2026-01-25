İstanbul’da 1936 yılında doğan Cezzar, tiyatroyla ortaokul çağında William Shakespeare’in “Julius Caesar” oyununda Marcus Antonius’u oynayarak tanıştı.
Hamlet’le tarih yazan Engin Cezzar’ın unutulmaz hikâyesi: Keşanlı Ali’den Othello’ya…
Engin Cezzar, 23 yaşında canlandırdığı ve “Hayatımın en büyük dönüm noktası” dediği Hamlet rolüyle “dünyanın en genç Hamlet’i” unvanını alarak tiyatro tarihine geçti. Vefatının 9. yılında anılan usta oyuncu ve yönetmen, unutulmaz izler bıraktı.
Robert Kolej’de okuyan sanatçı, lise bitiminde 1955’te ABD’ye giderek Yale Drama School’da eğitim aldı. Broadway’de sahne deneyimi edindi.
Cezzar, İsveçli yazar Johan August Strindberg’in “12. Charles” oyununda başrolü üstlendikten sonra New York’taki Actors Studio’ya davet edildi. Lee Strasberg’in öğrencisi olduğu bu dönemde tiyatro bilgisini derinleştiren sanatçı, 1958’de Franz Kafka’nın “Mezar Bekçisi” oyununda başrol oynadı.
James Baldwin’in “Giovanni’nin Odası”nda da başrol alarak Broadway’de dikkat çekti ve kısa sürede öne çıkan bir isim haline geldi.
Yaz tatili için Türkiye’ye gelen Cezzar, Muhsin Ertuğrul’dan Hamlet’te başrol teklifi alınca ABD’deki kontratına rağmen kalmayı seçti ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda göreve başladı.
“Hayatımın en büyük dönüm noktası” olarak nitelendirdiği Hamlet rolünü 23 yaşında oynayan Cezzar, bu performansıyla “dünyanın en genç Hamlet’i” unvanını kazandı.
Oyun, bir sezonda yüzlerce kez sahnelenerek tiyatro tarihine geçti.
“Hamlet” rolünün yoğun ilgisi üzerine Cezzar bir açıklamasında şöyle demişti:
“Zamanlama doğruydu. Doğru yaşta, doğru fizikte ve doğru yürekte bir oyuncuydum. Yani fiziğim, yaşım ve iç dünyam Hamlet’e çok yakındı. Bu büyük bir şanstı. Böyle olmasaydı bu rol bana teklif edilmezdi.”
Oyunculuk ve yönetmenliği birlikte yürüten Cezzar, 1961’de tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi ile evlendi.
Çift, Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare ve Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra 1962’de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nu kurdu
Tiyatro, Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” başta olmak üzere “Çikolata Sevgilim”, “Aklın Oyunu” ve “Othello” gibi eserlerle büyük ilgi gördü. Yerli yazarlara ve çağdaş metinlere odaklanan repertuvar, Türk tiyatrosunda kalıcı etki yarattı.
Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe de devam eden Cezzar, 1983’te kurduğu Tiyatro Eğitim Stüdyosu’nda yıllarca ders verdi. Sinema ve televizyonda da aktif olan sanatçı, “Kaldırım Serçesi” filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi.
“Price of the Ticket” ile “Timeline” gibi yabancı ortak yapımlarda rol aldı, bir dönem TRT’de “Turnuva” programını sundu.
Tiyatro sanatına katkılarıyla çok sayıda ödül alan Cezzar, eşi Gülriz Sururi ile 2003’te Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nü, 2008’de Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü’nü aldı.
2011’de felç geçiren Engin Cezzar, 82 yaşında 26 Ocak 2017’de vefat etti. Vasiyeti uyarınca cenazesi toprağa verildikten sonra kamuoyuna duyuruldu.
Cezzar’ın rol aldığı veya yönettiği oyunlar arasında “Palto”, “Midas’ın Kulakları”, “Teneke”, “Ferhat ile Şirin”, “Canlı Maymun Lokantası”, “Budala”, “Yedi Kadın”, “Kadı”, “Bir Şehnaz Oyun” ve “Ayşe Opereti” bulunuyor. Rol aldığı film ve diziler ise “Bay Alkolü Takdimimdir”, “Keşanlı Ali Destanı”, “Kaldırım Serçesi”, “Hızır Bey”, “Abdülhamit Düşerken” ve “Sağır Oda” olarak sıralanıyor.