A Milli Takım ve Galatasaray’ın eski futbolcularından Hamit Altıntop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe, Türk futbolu ve kulüplerin yönetim anlayışı hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altıntop, açıklamasında özellikle Fenerbahçe camiasına seslenirken, uzun yıllardır objektif bir duruş sergilemeye çalıştığını belirterek “Benim rengim ülkemin renkleridir” ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda büyük kulüplerin güçlü olmasının ligin kalitesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Altıntop, Galatasaray’ın son yıllardaki başarısına da değindi.

Sarı-kırmızılı ekibin son dört sezonun şampiyonu olduğunu hatırlatan Altıntop, Okan Buruk yönetimindeki istikrar ve kadro planlamasının takdiri hak ettiğini ifade etti. Ancak bu süreçte diğer büyük kulüplerde yaşanan iç sorunların da rekabeti etkilediğini dile getirdi.

MALDINI ÖRNEĞİYLE ELEŞTİRİ

Türk futbolunun yapısal sorunlarına da değinen Altıntop, kulüplerin sürekli “kurtarıcı” arayışına girmesini eleştirdi. Paolo Maldini örneğini gündeme getiren Altıntop, yabancı futbol insanlarının tecrübelerine saygı duyduğunu ancak yerli futbol aklının geri planda bırakılmasının doğru olmadığını ifade etti.

Altıntop’un paylaşımında şu ifadeler de yer aldı:

“Değerli futbolseverler,

ve bu kez özellikle Fenerbahçeliler…

Bazılarının ‘Hamit Altıntop’un Fenerbahçe hakkında konuşması ne alaka?’ diyeceğini biliyorum. Ancak Fenerbahçeli yöneticiler, abilerim ve kardeşlerim beni uzun yıllardır tanıyor. Bugüne kadar hep objektif, samimi ve Türk futbolunun genel menfaatini önceleyen bir çizgide durmaya özen gösterdim.

Benim rengim, ülkemin renkleridir.

Çünkü Fenerbahçe doğru yönetildiğinde sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolu da kazanır. Bu durum Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer büyük camialarımız için de geçerlidir.

Galatasaray son dört yılın şampiyonu. Bu başarıyı küçümsemek doğru değil. Özellikle Okan Buruk önderliğinde gösterdikleri istikrar, kadro planlaması ve saha içi yönetim takdir edilecek işler. Fakat bu başarı, her şeyin mükemmel yapıldığı anlamına da gelmiyor. Ben de dahil birçok kişi, bu dönemde diğer büyük takımlarımızın kendi iç sorunlarının da yarışa etki ettiğini düşünüyor.”

Gelelim Fenerbahçe'ye…

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin belli bir noktada doğru bir yola girdiğini gördüm. Finansal yapıyı düzeltme çabası, takım iskeleti oluşturma niyeti ve genç oyunculara şans verilmesi önemli adımlardı. Tam bu yapı meyvelerini verecekken yine klasik "yap-boz" döngüsüne girildi.

O dönemde camianın gücüyle Arda, Ferdi, İsmail ve birçok yetenek ortaya çıktı. İnsan ister istemez düşünüyor: Bu yapı daha istikrarlı, daha sabırlı ve daha doğru yönetilseydi neler başarabilirdik?

Tabii eksikleri de görmek lazım. Samet, Cengiz, Çağlar ve bazı diğer oyuncular bu süreçte kan kaybetti. Burada mesele sadece sistem değil; hem sistemin gücü hem de oyuncuların bireysel sorumluluğu, mental dayanıklılığı ve doğru zamanda doğru rolü alabilmesidir.

Özetle şunu söylemek istiyorum:

Takımlar aynı ligde yarışıyor gibi görünse de aslında herkes en çok kendi şartlarıyla, kendi hatalarıyla ve kendi kararlarıyla yarışır.

Sporculuk kariyerimde ve sonrasında öğrendiğim en önemli derslerden biri şudur:

Şampiyonlar bahane üretmez.

Engelleri nasıl aşacağını planlar ve bunun için mücadele eder.

Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi:

"Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim."

Maalesef bugün Türk futbolunda bu anlayıştan uzaklaştığımızı üzülerek görüyorum.

Medya çalışmaları, dışarıdan destek ve istişare elbette değerlidir. Ancak her seferinde çaresizlik duygusuyla dışarıdan gelen herkesi "kurtarıcı" gibi göstermenin, bu ülkenin kendi yetiştirdiği değerlere haksızlık olduğunu düşünüyorum.