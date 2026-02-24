Hamilton, Mercedes'ten Scuderia Ferrari'ye gerçekleştirdiği ikonik geçiş sonrası ilk yılında hedeflerin altında kalmıştı.

2025 boyunca sergilediği iç hesaplaşmalar, Formula 1 camiasında belirsizlik yaratmıştı. Fakat preseason testleri, İngiliz yıldız için adeta yeniden doğuş niteliği taşıyor.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hamilton, yeni kurallarla sıfırdan şekillenen bir F1 aracının geliştirilme sürecinin kendisine hâlâ büyük motivasyon verdiğini emeklilik söylentilerine “Hiçbir yere gitmiyorum” dedi.

"Her şey yeniden tasarlanıyor. Defalarca geliştiriliyor. Ve o makineyi test eden birkaç kişiden biri oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.