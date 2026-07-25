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Kaynak: AA

Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Macaristan Grand Prix'si öncesinde aldığı ceza nedeniyle start dizilişinde geriye düştü.

PİASTRİ'Yİ ENGELLEDİĞİ GEREKÇESİYLE CEZA ALDI

Budapeşte'deki sıralama turlarını pole pozisyonunu alan Lando Norris'in yalnızca 0.012 saniye gerisinde ikinci sırada tamamlayan Hamilton, McLaren pilotu Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezasına çarptırıldı.

YARIŞA BEŞİNCİ SIRADAN BAŞLAYACAK

Verilen cezanın ardından Lewis Hamilton, Macaristan Grand Prix'sine ikinci cep yerine beşinci sıradan başlayacak.

Start dizilişinin ilk beş sırasında Lando Norris, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri ve Lewis Hamilton yer alacak.

'NORRIS İLK KEZ POLE POZİSYONUNDA'

McLaren pilotu Lando Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunu elde etti.

Macaristan Grand Prix'si, Hungaroring Pisti'nde yarın TSİ 16.00'da başlayacak.