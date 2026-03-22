ABD'nin Ohio eyaletinde bir yük komisyonculuğu şirketinde çalışan Chelsea Walsh, riskli hamileliği sebebiyle erken doğumu önlemek için ameliyat oldu ve dinlenmesi gerektiğini belirterek evden çalışmak istedi. Şirketin işe gelmesi ya da ücretsiz izne çıkması şartı sebebiyle geçirdiği ameliyattan iki hafta sonra işe dönmek zorunda kalan kadın erken doğum yaptı. Magnolia isimli bebek 20 hafta 6 günlükken dünyaya geldiği için 1.5 saat sonra hayatını kaybetti.

SİGORTA KORKUSU

New York Post'un haberine göre, Walsh, verilmeyen uzaktan çalışma izninin erken doğuma ve bebeğini kaybetmesine yol açtığı için soluğu mahkemede aldı.

Tehlikeli geçen hamileleğine rağmen Walsh, sağlık sigortasını ve işini kaybetmemek için işe dönmeyi kabul ettiğini ifade ederek şirketi suçladı. Mahkeme şirketi kusurlu bulundu. Davayı kazanan genç kadın şirketten 22.5 milyon dolar tazminat alacak.