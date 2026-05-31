Söke'nin Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar alanında park halinde bulunan bir otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Araç içerisindeki şahıslara ateş açılmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 31 yaşındaki Ercan Zengin'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan Nurgül Aslan ise ağır yaralı olarak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan buradaki tedavisinin ardından sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.