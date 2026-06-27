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Kaynak: AA

Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğum sancıları başlayan hamile kadın, hastaneye sevk edildiği ambulansta sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, saat 00.25'te Pütürge ilçesine bağlı Yandere Mahallesi'nden alınan hamile kadın, hastaneye sevk edildiği sırada Kubbe Dağı mevkisinde doğum sancılarının sıklaşması üzerine ambulansta doğum gerçekleştirildi.

Doğum sırasında bebeğin göbek kordonunun boynuna iki kez dolandığını tespit eden acil sağlık ekibi, gerekli müdahaleyi zamanında yaparak doğumu başarıyla tamamladı.

İlk değerlendirmeleri ambulansta yapılan anne ve kız bebek, daha sonra hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Açıklamada, doğumda görev alan paramedikler Arjin Pirbudak ve Cengiz Güzel ile ambulans sürücüsü Furkan Fırat'a özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilerek, anne ve bebeğe sağlıklı bir ömür temennisinde bulunuldu.