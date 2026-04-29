Hekimhan ilçesinde 10 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen ve Türkiye’yi yasa boğan kan dondurucu olayın hukuk mücadelesi tamamlandı. 23 yaşındaki 34 haftalık hamile B.K.’yı silahla vurarak öldüren sanık A.K. hakkındaki karar, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından açıklandı.

BEBEK OKSİJENSİZ KALARAK CAN VERDİ

Olay günü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın ve karnındaki bebeği, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Yapılan otopside, annesi vurulan bebeğin anne karnında oksijensiz kalmaya bağlı olarak hayatını kaybettiği raporlanmıştı. Bu acı detay, dava dosyasındaki en sarsıcı verilerden biri olarak yer aldı.

MAHKEMEDE "KAZA" SAVUNMASI KARŞILIK BULMADI

Kapalı oturumda gerçekleştirilen karar duruşmasında, olay yeri inceleme görüntüleri izlendiği sırada salonda duygusal anlar yaşandı. Tutuklu sanık A.K., son savunmasında olayın bir "kaza" olduğunu iddia ederek pişman olduğunu dile getirdi. Ancak mahkeme heyeti, toplanan deliller ışığında bu savunmayı reddetti.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme heyeti, sanık A.K.’yı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulanmazken, karar oy çokluğuyla alındı. Bir üye hakim, cezanın "olası kast" üzerinden verilmesi yönünde muhalefet şerhi koydu.

DİĞER SANIKLAR VE ÇOCUK SANIK HAKKINDAKİ KARAR

Dava kapsamında "suç delillerini yok etme" suçundan yargılanan suça sürüklenen çocuk A.K.’ya verilen 3 yıl 6 aylık ceza, yapılan indirimlerle 2 ay 20 güne düşürülerek hükmün açıklanması geri bırakıldı (HAGB). Diğer sanıklar D.K., G.K. ve F.K. ise suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan maktul B.K.'nın yakınları, karardan memnuniyet duyduklarını belirterek adaletin tecelli ettiğini ifade ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı dava, kadına yönelik şiddetle mücadelede emsal niteliğinde bir sonuçla noktalandı.