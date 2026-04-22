Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'nın Türkiye'deki temasları sürüyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı ile görüşen Ulukaya ABD Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren ABD-Türkiye İş Konseyi'nin düzenlediği iş heyeti programı toplantısında konuştu.

Programın ikinci günü temasları kapsamında ABD- Türkiye İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Ulukaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a heyetler arası görüşmeler hakkında bilgi verdi ve Amerikalı şirketlerin Türkiye'ye olan inancı doğrultusunda yatırıma devam etme kararlılıklarını aktararak Eylül 2025'te BM Genel Kurulu marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEO yuvarlak masa toplantısının ardından heyetin bir yıl içinde ikinci kez ve daha da genişlemiş biçimde Türkiye'ye gelmesinin, Amerikan iş dünyasının Türkiye'ye duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Program kapsamında ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isimle görüşmeler yapıldı.

Heyet ayrıca ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Maria Olson ile bir değerlendirme toplantısında bir araya gelirken, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen yuvarlak masa akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

"BÜYÜME İNANCIMIZLA BURADAYIZ"

Hamdi Ulukaya, temasların ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Türkiye’ye her gelişimde aynı şeyi daha güçlü hissediyorum: Bu ülkenin potansiyeli yalnızca rakamlarda değil, insanında, vizyonunda ve üretme iradesinde yatıyor. Biz Ankara’ya sadece görüşmeye gelmedik; dinlemeye, anlamaya, ortaklıkları büyütmeye ve uzun vadeli bir gelecek için omuz vermeye geldik.

Bu heyetin büyüklüğü ve niteliği başlı başına güçlü bir mesaj veriyor. Amerika’dan gelen şirketler burada kısa vadeli bir ilgiyle değil, Türkiye’yle birlikte büyüme inancıyla bulunuyor. Enerjiden sağlığa, teknolojiden altyapıya kadar uzanan bu geniş tablo, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin ne kadar sağlam bir zemine sahip olduğunu gösteriyor”

Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkinin yalnızca ticaret hacminden ibaret olmadığını vurgulayan Ulukaya, şunları kaydetti:

“İş dünyasının en güçlü tarafı, farklı alanlarda aynı anda somut sonuç üretebilmesidir. Bir yanda yatırım konuşuruz, diğer yanda istihdamı, teknolojiyi, beceri gelişimini, sürdürülebilirliği ve toplumsal faydayı büyütürüz. Türkiye ile Amerika arasındaki bağın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inanıyorum. Bu heyet de bunun en açık göstergelerinden biri oldu.”

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Ankara temasları boyunca gerçekleştirilen görüşmelerde; Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi, 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefi doğrultusunda yatırım ortamının güçlendirilmesi, sektörler arası koordinasyonun artırılması, enerji dönüşümü, sağlıkta önleyici yaklaşım, ileri teknoloji yatırımları, dijital altyapı, tedarik zincirleri, savunma sanayi iş birlikleri ve COP31 sürecinin sunduğu fırsatlar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Görüşmelerde Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı, yüksek teknoloji yatırımlarını destekleyen programları, enerji arz güvenliği hedefleri, sağlıkta dijitalleşme ve önleyici sağlık vizyonu, ticaretin kolaylaştırılması, kritik altyapı yatırımları ve iklim gündemi kapsamındaki dönüşüm başlıkları ayrıntılı biçimde ele alındı.

ABD-Türkiye İş Konseyi’nin son iki yıldır artan yoğunlukta sürdürdüğü temaslar, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkinin kurumsal zeminde daha da güçlendiğini gösteriyor.

Ankara’da tamamlanan bu son program da ABD iş dünyasının Türkiye’ye duyduğu güvenin, yalnızca söylem düzeyinde değil, doğrudan temas, somut gündem ve uzun vadeli bağlılıkla desteklendiğini ortaya koydu.