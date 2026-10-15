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Ankara merkezli yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturmasında art arda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda düğmeye basıldı ve iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim emniyete götürüldü.

Dilara Şahin'in haberine göre; Türkiye’nin dev şirketlerinden Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın, yürütülen bu uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararı iş dünyasında geniş yankı uyandırırken, Selim Akın'a yöneltilen suçlamaların tam içeriğine dair resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama gelmedi.

'SAHTE DOKTOR' DA AYNI DOSYADA

Başkentteki kritik soruşturmanın şüphelileri arasında kamuoyunun aşina olduğu skandal bir isim daha ortaya çıktı. Daha önce hiçbir tıbbi yetkisi olmadığı halde yasa dışı yollarla botoks işlemleri yaptığı tespit edilen ve medyada 'sahte doktor' sıfatıyla gündem olan Fotima Abdumuminova'nın da aynı operasyon ağında gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonun kapsamının genişleyip genişlemeyeceği merak edilirken, olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor.