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Kaynak: Haber Merkezi

Libya Başsavcılığı, uçağın kaptan pilotu ile yardımcı pilotunun alkollü şekilde uçağı kullandıklarına ilişkin deliller bulunduğunu açıklayarak iki pilotun tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alınmasına karar verdi.

Libya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında Cessna Citation Latitude C68A tipi uçağın enkazında inceleme yapıldı. Uçuş sırasındaki hava trafik kontrol verileri ile meteorolojik raporların yanı sıra uçağın Misrata Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sıradaki hava koşulları da incelendi.

Uçuş ekibinin ifadeleri alındı Soruşturmayı yürüten yetkililer, uçağın iniş sürecinin yönetiminden sorumlu teknik personelin ifadelerine başvurdu. Kazadan 24 saat sonra ise kaptan pilot ve yardımcı pilot, uçağın kaza kırıma uğramasına ilişkin sorgulandı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında kaptan pilot ve yardımcı pilotun uçağı alkollü halde kullandıklarına işaret ettiği belirtilen delillerle karşı karşıya bırakıldığını açıkladı. Savcılık ayrıca uçuş ekibinin havacılık ve kamu güvenliği kurallarını ihmal ettiğini değerlendirdi.

Açıklamada, söz konusu durumun pilotların ve uçağın güvenliği açısından doğrudan, havalimanı ve kullanıcıları ile uçağın geçtiği hava sahasındaki genel güvenlik açısından ise potansiyel tehlike oluşturduğu belirtildi.

İki pilot hakkında tutuklama kararı İlk soruşturma bulgularının ardından soruşturmacı, kaptan pilot ile yardımcı pilotun tutuklu olarak gözaltında tutulmasına karar verdi. Libya Başsavcılığı, kazanın nedenleri ve koşullarına ilişkin soruşturmanın ulusal mevzuat ile ilgili uluslararası standartlar doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.