Bir dönem Londra sokak lezzetlerinin parlayan yıldızı olan MEATliquor, küresel ekonomik krizin ve artan işletme maliyetlerinin kurbanı oldu. Finansal darboğazı aşamayan ünlü burger zinciri, kayyum yönetimine devredilerek radikal bir küçülme kararı aldı.

13 ŞUBEDEN 3 ŞUBEYE: BÜYÜK GERİ ÇEKİLME

2009 yılında mütevazı bir seyyar girişim olarak başlayan ve kısa sürede 13 şubeli uluslararası bir marka haline gelen MEATliquor, geçtiğimiz ay operasyonlarını neredeyse durdurma noktasına getirdi.

Londra’daki 8 şubesinden 5’ini kalıcı olarak kapattı. Markadan geriye yalnızca 3 aktif lokasyon kaldı.

Bazı şubeler tamamen tasfiye edilirken, kalan noktalar kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.



Şirketin kurucu ortağı Scott Collins, sektörün içinde bulunduğu karamsar tabloyu şu sözlerle özetliyor:

"Mesele sadece bir kalem değil; KDV oranları, fahiş kiralar, et ve enerji fiyatlarındaki artışa bir de jeopolitik krizler ve grevler eklendi. Bugün verdiğimiz mücadele, aslında tüm sektörün ortak kaderi."