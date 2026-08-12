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Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran, Hamas'ın Filistin seçimlerine "mümkün olan en geniş ulusal ittifak" içinde katılacağını belirtti.

Hamas'a bağlı "El-Aksa" kanalına konuşan Bedran, seçimlere katılacak gruplar ve taraflara "şartlar dayatılmasını" reddettiklerini söyledi.

Bedran, "Hiç kimsenin seçimlere katılım için siyasi bir şart koşma veya tarafları kendi programına bağlı kılma hakkı yok" dedi.

Birgün'ün haberine göre, Hamas'ın yanı sıra Filistinli grupların ve seçim bloklarının çoğunun da bu yaklaşımı reddettiğini belirten Bedran, Seçim Komisyonu ve Filistin yargısının, "halkın kendi siyasi programını seçme özgürlüğünü" güvence altına alma yönünde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Bedran, seçimleri, "Filistin'deki mevcut durumu değiştirmek ve yaklaşık 20 yıldır devam eden ulusal kararlarda tekelleşme haline son vermek için tarihi bir fırsat" olarak niteledi.

SEÇİM ÇAĞRISININ ZAMANLAMASINA ELEŞTİRİ

Bedran, seçim çağrısının zamanlamasını ve uygulanma mekanizmalarını da eleştirerek çağrının "ulusal uzlaşı olmadan" yapıldığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Kasım 2026'da milletvekili seçimlerinin yapılacağını, ardından Ulusal Konseyin oluşturulacağını ve 2027'de devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.