Gazze’de 15 Ocak 2025’te ilan edilen ateşkese rağmen bölgede gerilimin sürdüğü belirtilirken, İsrail’in içeriden devşirilen kişiler aracılığıyla suikast operasyonları yürüttüğü iddia edildi. El Cezire’de yayımlanan görüntülerde, İsrail adına çalıştığı öne sürülen bazı kişilerin Hamas tarafından yakalandığı öne sürüldü.

CNN TÜRK Muhabiri Mehmet Şimşek’in aktardığı görüntüleri değerlendiren Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, MOSSAD’ın Gazze’de farklı yöntemlerle operasyon yürüttüğünü savundu.

“İSRAİL KİRLİ GEÇMİŞE SAHİP KİŞİLERİ DEVŞİRİYOR”

Başbuğ, istihbarat servislerinin geçmişte suç bağlantısı bulunan kişileri hedef aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Temel taktiktir. Sisteme küs veya işte bir şekilde geçmişte böyle kirli işlere bulaşmış insanlar istihbarat örgütlerinin temel hedefidir. MOSSAD da onu yapmış. Hamas içerisinde epeydir bazı çeteler örgütlediği bazı kişilere de böyle kendini angaje etmek üzere kanca attı. Hamas tarafından takip edilen bilinen bir husustu. Şimdi bazen yol verirsiniz karşıya ne yapmak istediğini anlamak adına da bile bile ladese gidersiniz. Hamas aslında bunu yapmış."

“SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR, İTİRAF GELDİ”

Yakalanan kişilerin operasyon sırasında suçüstü yakalandığını öne süren Başbuğ, şu değerlendirmede bulundu: “Bu kişi Hamas tarafından tespit ediliyor, yakalanıyor, suç üstü yapılıyor ve şu an bu kişinin itiraflarını biz dinliyoruz. İsrail tarafından, MOSSAD tarafından nasıl devşiriliyor, nerelerde kullanıldığı tek tek anlatıyor.”

“GAZZE İÇİNDE ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ”

Başbuğ, devşirilen kişilerin Gazze içerisinde belirli bölgelerde eğitildiğini savunarak şu ifadeleri kullandı: “Bu kişiler Gazze’de İsrail’in kontrolünde olan bölgede silah eğitimi alıyor, farklı eğitimler görerek yeniden Gazze içerisine gönderiliyor. MOSSAD’ın amacı kaos yaratmak, Hamas içinde bölünme oluşturmak ve isyan algısı yaratmaktı.”

“SUİKAST OPERASYONU İÇİN ÖZEL PLANLAMA YAPILDI”

Operasyonların teknik detaylarına ilişkin konuşan Başbuğ, kişilerin suikast amacıyla kullanıldığını söyledi: “Bu kişiler suikast maksadıyla kullanıldı. Daha önce İsrail’in dron operasyonlarıyla sonuç alamadığı için bu yöntem devreye sokuldu. Bu kişilere suikast eğitimi verildi, sesli komut ve dronlarla yönlendirme yapıldı.”

“HAMAS KARŞI OPERASYONLA PLANI BOZDU”

Başbuğ, Hamas’ın operasyonu önceden tespit ederek planı bozduğunu savunarak şunları söyledi: “Eğer MOSSAD başarılı bir istihbarat teşkilatı olsaydı operasyon kusursuz giderdi. Ancak daha ilk aşamada yakalandılar. Hamas istihbarat karşı koymada başarılı bir operasyonla bu planı bozdu.”

Yakalanan kişilerin sorgularının sürdüğü belirtilirken, olayın daha geniş bir operasyon ağına ilişkin yeni bilgileri ortaya çıkarabileceği öne sürüldü.