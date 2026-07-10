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Kaynak: AA

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Gazze Şeridi’nde kendisini hedef alan İsrail hava saldırısından yara almadan kurtuldu.

KORUMASI HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun Gazze’deki yerel güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; İsrail savaş uçakları doğrudan Hazim Kasım’ın kullanımındaki aracı hedef aldı. Saldırı anında Hamas sözcüsünün araçta bulunmadığı öğrenilirken, araçta yer alan korumasının yaşamını yitirdiği bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren resmi ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarına ve bombardımanlarına ara vermeden devam ediyor.

ATEŞKES SONRASI GAZZE'DE 1092 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden aktarılan son resmi verilere göre, ateşkes ilanından bu yana geçen süreçte İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1092 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 507 kişi ise yaralandı. Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkarılan cansız beden sayısı ise 799’a ulaştı.

Ekim 2023’ten bu yana devam eden topyekûn saldırıların bilançosu ise her geçen gün ağırlaşıyor. Gazze'deki toplam can kaybı 73 bin 118’e, yaralı sayısı ise 173 bin 615’e yükselmiş durumda.