Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hamas, askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın en üst düzey yöneticilerinden Muhammed Odeh’in son durumuna ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

AİLESİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Hamas tarafından yapılan bilgilendirmede, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh’in dün İsrail ordusu tarafından Gazze Şeridi’ne gerçekleştirilen hava saldırısında hedef alındığı bildirildi. Saldırı sonucu Odeh'in yanı sıra eşi ve iki çocuğunun da yaşamını yitirdiği doğrulandı. Örgüt, Muhammed Odeh’in ölümünün ardından boşalan komutanlık makamına kimin getirileceğine dair henüz bir isim açıklamadı.

HENÜZ YENİ ATANMIŞTI

Hayatını kaybeden komutan Muhammed Odeh, daha önce bu görevi yürüten İzzeddin el-Haddad’ın yerine geçmişti. Odeh, henüz geçen hafta İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın yeni komutanı olarak göreve getirilmişti.