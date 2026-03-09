Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze halkına yönelik saldırılarını artırdığını öne sürdü. Kasım, Gazze kentinde iftar saatine kısa bir süre kala sivillerin hedef alındığını, sabah saatlerinde ise yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların bombalandığını belirtti.

“GÜNDEMDEN YARARLANIYOR” İDDİASI

Kasım, dünyanın ABD ve İsrail’in İran ile Lübnan’a yönelik saldırılarına odaklanmasından yararlanan İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını yoğunlaştırdığını savundu.

İsrail’in özellikle Refah Sınır Kapısı’nı kapatarak bölgedeki kuşatmayı daha da sıkılaştırdığını ifade etti.

ARABULUCULARA ÇAĞRI

Hamas sözcüsü, İsrail’in ABD’nin desteğini kullanarak Gazze’deki ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, arabulucu ülkelere saldırıların durdurulması, ateşkes ihlallerine son verilmesi ve ablukanın kaldırılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 72 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, 171 binden fazla kişinin yaralandığı bildiriliyor.