Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de ateşkes için Şarm eş-Şeyh Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 200 günden fazla süre geçtiği, İsrail’in ise iki yılı aşkın süredir "vahşi bir soykırım savaşı" yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu süreçte sivillere karşı "modern çağın en çirkin suç ve ihlallerinin" işlediği kaydedildi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların anlaşma hükümlerine bağlı kaldığı vurgulanan açıklamada, "Anlaşma kapsamında İsrailli esir ve cenazelerin belirlenen takvime göre teslimi dahil tüm maddelere, saldırıların yol açtığı büyük yıkıma rağmen tam bağlılık gösterildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, buna karşılık İsrail hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve "anlaşma örtüsü altında saldırılarını sürdürdüğü" dile getirildi.

“İSRAİL ATEŞKESİ HER GÜN İHLAL EDİYOR”

İsrail’in ateşkesi her gün ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu ihlaller arasında sivillerin hedef alınması, Gazze’deki insani krizin derinleşmesi, Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması veya sınırlı açılması ile çeşitli askeri uygulamaların yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin arabuluculuk çabalarına bağlı kalmadığını ve anlaşmadan kaçınmaya çalıştığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasına rağmen süren saldırıların, Gazze’deki Filistinli sivillere yönelik "devam eden bir saldırının parçası" olduğu belirtildi.

“GAZZE’DE 2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Açıklamada, mevcut durumun uluslararası hukuk ve sözleşmeler açısından "insani, siyasi ve hukuki açıdan anormal bir tablo" oluşturduğu ifade edilerek, Gazze’de 2 milyondan fazla kişinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, arabulucu taraflar ve garantör ülkelere çağrıda bulunularak, İsrail’in ihlallerine karşı net bir tutum sergilenmesi ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sağlanması talep edildi.