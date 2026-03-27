İran basını, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinden saatler önceye ait son güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. 1 Mart sabahı saat 09:40’ta kaydedilen görüntülerde Hamaney’in Kur’an-ı Kerim okuduğu görülüyor.

Görüntüde dikkat çeken detaylar arasında, Hamaney’in yanında bulunan masada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 3 Ocak 2020’de Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen suikastta öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin fotoğrafı yer aldı. Ayrıca arka rafta eski dini lider Ayetullah Humeyni’nin fotoğrafının bulunması da öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında diplomatik müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. İran ise bu saldırıya karşılık olarak İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere çeşitli bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda, Hamaney dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği açıklandı.