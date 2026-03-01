İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney’in ölümünü ilk olarak İsrail kaynakları duyururken, İran Devlet Televizyonu ilerleyen saatlerde resmen açıkladı. Yapılan resmi açıklamada Hamaney’in çalışma ofisine düzenlenen saldırıda ‘şehit’ edildiği bildirildi.

Tahran yönetimi, Hamaney’in öldürülmesine sert karşılık vereceklerini duyurdu. İran’ın başlattığı saldırılar sonrası İsrail’in başkenti Tel Aviv’den siren sesleri yükselirken, Erbil, Dubai ve Doha’dan patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.

Hamaney’in ölümü sonrası İranlılar sokağa çıktı. Ülkede 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan edilirken başta Tahran olmak üzere İran’ın çeşitli kentlerinde halk sokağa çıkarak Hamaney’in yasını tuttu.

İRAN’DA ŞİMDİ NE OLACAK?

Hamaney’in öldürülmesi sonrası İran’da yönetimin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Hamaney'in ölümü sonrası boşalan liderlik makamının temsiliyetine ilişkin süreci anlattı.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, İran Anayasası'nın 111. maddesinin uygulanacağını söyledi.

Muhbir, "Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin vefatı, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlüdür. Yeni lider belirleninceye kadar Cumhurbaşkanı, Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'nin seçeceği Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden bir fakih olmak üzere üç kişiden oluşan konsey, liderlik görevlerini geçici olarak üstlenir." ifadelerini kullandı.