Ortadoğu'da gerilim yeniden tırmanırken, İran'ın önde gelen isimlerinden Ali Ekber Velayeti, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına sert tepki göstererek misilleme hazırlığında olduklarını duyurdu.
Velayeti, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduklarını açıkladı.
"SIFIR SAATİ GELDİ, FÜZE RAMPALARI HAZIRLANIYOR"
Ali Ekber Velayeti, "Beyrut'taki hesap hatası sabrı taşırdı ve emir verildi. Sıfır saati geldi, füze rampaları hazırlanıyor." ifadelerine yer verdi.
Hizbullah'ın, "direniş cephesinin bir parçası olduğuna" vurgu yapan Velayeti, Lübnan'a yönelik saldırılar durdurulmadığı takdirde Hürmüz ve Babu'l Mendeb boğazlarının kapatılacağını kaydetti.