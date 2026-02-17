İran ile ABD arasındaki askeri gerilim devam ederken iki ülke bugün Cenevre’de İran’ın nükleer programını müzakere ediyor. ABD Başkanı Trump, her ne kadar müzakerelerin olumlu geçmesini umut etse de diğer yandan İran’daki rejimin devrilmesini istiyor. Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İran’daki rejim değişikliğinin “Olabilecek en iyi şey” olduğunu savunmuştu.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’den Trump’ın sözlerine sert yanıt geldi. Hamaney, ABD’nin İran’ı devirmeyi başaramayacağını söyledi. Doğu Azerbaycan vilayetinde konuşan Hamaney, “ABD Başkanı son açıklamalarından birinde, Amerika'nın 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadığını söyledi; bunu kendi halkına da anlattı. Amerika 47 yıldır İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıramadı. Bu iyi bir itiraf” dedi.

Hamaney, Trump’ın sürekli ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu söylediğine dikkat çekerek, “Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir darbe alabilir ki, ayağa kalkamaz. Sürekli İran'a doğru bir uçak gemisi gönderdiğimizi söylüyorlar. Tamam, bir uçak gemisi tehlikeli bir cihaz, ama gemiden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır” şeklinde konuştu.

PROTESTOARDA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN “ŞEHİT” DEDİ

Hamaney yaptığı konuşmada ayrıca ülkede meydana gelen protestolarda hayatını kaybedenler için “Şehit” dedi. Hamaney, hayatını kaybedenler için yas tuttuklarının altını çizerek, ölenleri güvenlik güçleri, olay yerinde bulunanlar ve "yanlış yönlendirilen katılımcılar" olarak sınıflandırdı. Hamaney, "Sadece isyan kışkırtıcıları, elebaşları ve düşmandan para ve silah alanlar bu çemberin dışında kalıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, yanlış yönlendirilmiş katılımcılar olarak tanımladığı kişiler için merhamet ve bağışlanma dualarıyla sonlandıran Hamaney, ayaklanmayı yerel bir protesto hareketi yerine ‘düşman tarafından yönlendirilen bir komplo’ olarak nitelendirdi.